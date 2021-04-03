https://news.day.az/world/1330828.html В США назвали подозреваемого в нападении у Капитолия
В США назвали подозреваемого в нападении у Капитолия
Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого класса, получившего название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников).
Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса", - говорится в тезисах доклада воронежских специалистов, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике (имеется в распоряжении РИА Новости).
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