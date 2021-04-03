В Мехико феминистки напали на полицейских

Сотни участниц феминистических движений Мехико провели марш против полицейского насилия по отношению к женщинам, участницы протеста снесли ограждения и атаковали женский полицейский кордон вокруг национального дворца.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило издание Universal.

"Группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией", - сообщило издание.

Поводом для беспорядков стало убийство мигрантки из Сальвадора в туристической зоне Тулума на юго-востоке Мексики. Она скончалась при задержании, когда один из полицейских долгое время прижимал ее коленом к земле.

По информации СМИ, в марше протеста в Мехико принимало участие не менее 250 человек, многие были вооружены кирками и молотками. Феминистки прошли от монумента революции к представительству штата Кинтана-Роо, в котором произошло убийство, после чего направились к национальному дворцу.

Охранять женские марши и инфраструктуру в Мехико направляют женские отряды полиции Atenas, однако это не останавливает протестующих от нападений на представителей власти. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, как у толпы отбили и увели за ограждение одну из офицеров полиции. Официальной информации о пострадавших или задержанных во время марша не поступало.

Согласно статистике, ежедневно в Мексике лишают жизни 10 женщин, более половины из них погибают от рук партнеров или родственников. С января по июнь 2020 года, по данным Национального института статистики и географии, в Мексике были убиты 1 844 женщины, из них 73% - с применением оружия или удушением, 30% из них - у себя дома. Экстренные службы за этот период получили более 132 тысяч обращений о предполагаемом насилии в отношении женщин. Зарегистрированы 7 866 предполагаемых жертв изнасилований и 21 предполагаемая жертва торговли людьми. При этом половина преступлений против женщин в Мексике остаются безнаказанными.