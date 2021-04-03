Третья волна коронавируса в итальянской Сардинии

На Пасху Италия снова уходит в локдаун, страна изо всех сил пытается сдержать третью волну COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сардиния - не исключение, несмотря на то, что это единственный регион Италии, где вирус находится под контролем.

Сардиния: из "белой" в "оранжевую"

На короткое время это была "белая зона" на "цветной" карте COVID-опасности в Италии.

"На протяжении трех недель Сардинии удавалось быть "белой" COVID-зоной. Мы были рады. Наконец-то мы могли свободно перемещаться по региону", - рассказывает Стефания Оланда, жительница Карлофорте.

"Жить в "белой зоне" означает больше находиться на улице, совершать более длительные прогулки, встречаться с людьми, останавливаться и разговаривать с ними", - делится Мариса Порку, жительница Карлофорте.

Сардинии удалось удержать количество случаев заражения коронавирусом в неделю ниже 50 на каждые 100 тысяч жителей в течение почти месяца. В наиболее затронутых регионах Италии это число могло превышать 500 случаев на каждые 100 тысяч.

Стефания, мать двоих детей, живет в Карлофорте. Она направляется к сестре, чтобы узнать последние новости о COVID-19 от местного мэра. Меры меняются так быстро, что никто не хочет пропускать его еженедельное выступление.

Мэр Сальваторе Пуджони объявляет, что Сардиния, вероятно, перейдет в "оранжевую зону" риска, а это означает, что бары и рестораны закроются, а жители не смогут покинуть город: "Быть "белой зоной" - это цель, которую мы достигли не случайно. Это то, над чем мы действительно много работали, и мы должны постараться сохранить все как есть. Главное, это соблюдение региональных директив. Мы верим в это".