В Тайване растёт число жертв крушения поезда

Число жертв крушения скоростного поезда на Тайване превысило 50 человек. Число раненых достигает 150. Восьмивагонный экспресс, следовавший по восточному побережью острова, сошёл с рельсов на выезде из горного тоннеля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, несколько вагонов получили сильные вореждения от ударов о стены. По числу жертв катастрофа стала крупнейшей за несколько десятилетий.

Элен Дэвидсон, корреспондент "Гардиан":

"Несколько часов потребовалось на то, чтобы достать всех пассажиров из обломков. Всё это время там оставались 70-80 человек. На кадрах можно видеть, как искорёжило вагоны. По кранйей мере один из них перевернулся прямо в тоннеле. Это большая трагедия, и власти сейчас делают всё возможное, чтобы выяснить её причины".

Всего в поезде, по уточнённым данным, находились 496 человек. Причиной трагедии, по предварительным сообщениям, стало столкновение с автокраном. Он был припаркован на склоне выше тоннеля, но не поставлен на ручной тормоз. Машина съехала вниз и оказалась на путях. Водителя автокрана задержали и допрашивают.