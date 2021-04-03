https://news.day.az/world/1330841.html В Израиле благодаря вакцинации разрешат не носить маски - ВИДЕО
В Израиле благодаря вакцинации разрешат не носить маски - ВИДЕО
Отказаться от главного спутника пандемии, защитных масок, совсем скоро сможет Израиль, а все благодаря массовой вакцинации.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас в стране привито почти все взрослое население. Это самая вакцинированная страна в мире.
А вот правительство Швеции в попытке привлечь население к вакцинации явно перестаралось. Там прививку для людей старше 65 прорекламировали печальным мемом "Гарольд, скрывающий боль".
А в Бельгии, где действует жесткий карантин, сейчас настоящее безумие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре