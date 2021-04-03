Пьяный сотрудник мойки устроил погоню со стрельбой на авто клиента

Во Владивостоке пьяный сотрудник автомойки устроил "GTA-заезд" на машине клиента. Задерживать его пришлось со стрельбой.

Злоумышленник сел во внедорожник клиента мойки и начал кататься по городу. Довольно быстро в стельку пьяный молодой человек попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после этого он скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Однако ориентировка на подозрительный автомобиль была передана всем экипажам ДПС. Вскоре машину заметили на одной из городских улиц. Водитель требования сотрудников ГИБДД остановиться проигнорировал, не смутила его и погоня - нарушитель лишь прибавил скорость.

Тогда сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие и прострелили колесо машины нарушителя. Молодой человек заехал в тупик и попытался скрыться, но был задержан.

В отношении него составили несколько административных протоколов, а также возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

Мужчина проведет под арестом 15 суток, ему также предстоит возместить ущерб владельцам двух автомобилей.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Татарстана наехал на машине на работницу социальной службы и избил ее за отказ дать сигарету.