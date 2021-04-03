Китайский зоопарк выдавал собаку за льва

Зоопарк в китайской провинции Сычуань предложил посетителям посмотреть на льва, который оказался золотистым ретривером.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, обман заметил один из посетителей, который, подойдя к клетке льва, увидел, что внутри мирно сидит собака, сообщает South China Morning Post.

Табличка при этом гласила, что в клетке содержится лев. Посетителя подобное "новшество" возмутило, и он задался вопросом, как скоро ретривер вырастет в льва.

В зоопарке, впрочем, заявили, что речь идет об обычном непонимании. Лев просто переехал в другой вольер, а посетитель не сумел его найти.

Ранее в Великобритании сотрудникам парка дикой природы в графстве Линкольншир пришлось изолировать двух попугаев, которые сыпали в присутствии посетителей ненормативной лексикой.

Исполнительный директор парка Стив Николс пояснил, что пернатые научили друг друга материться, когда их посадили на карантин в одной комнате. Работников пополнившийся лексикон пернатых только насмешил, отчего попугаи начали выражаться с особым старанием.