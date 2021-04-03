Коллективный иммунитет к COVID в России сформируется за 2-3 месяца

Основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусу нового типа среди россиян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, коллективная иммунная защита к COVID-19 может появиться уже через два-три месяца.

Он также отметил, что общий уровень иммунизации среди россиян находится на достаточно высоком уровне.

"Коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев", - сказал Островский.

При этом врач указал на то, что в стране вакцинация от коронавируса проходит недостаточно активно. Он призвал снять ряд юридических ограничений по требованиям к допуску к вакцинации для клиник.