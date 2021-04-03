Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook, что за сутки положительный результат анализов на коронавирус получил 20 341 гражданин.

По его словам, среди заболевших 809 детей и 473 медицинских работника. Кроме того, госпитализированы были 5186 пациентов, выписаны из больниц 9166 человек.

При этом число летальных исходов за сутки возросло на 396.

Наибольшее число заражений было зафиксировано в Киеве, Львовской и Одесской областях.