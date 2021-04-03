Пять видов танков пройдут по Красной площади в Москве 9 мая

Пять различных типов танков пройдут по Красной площади на параде в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает "Красная весна" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на мероприятии будут задействованы знаменитые танки Т-34-85, а также новые танки: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата". Всего в ходе парада планируется продемонстрировать более 190 единиц вооружения и военной техники.

В прошлом году парад был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. В 2021 году его планируется провести в традиционном формате, 9 мая. Также планируется и прохождение колонн "Бессмертного полка".

Первая репетиция парада прошла 31 марта на полигоне Алабино.