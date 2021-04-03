Семь человек в Британии скончались от тромбов после вакцины AstraZeneca
Семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила газета (MHRA) со ссылкой на данные британского медицинского регулятора MHRA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Из 30 случаев в нашем заявлении <...> семь [человек], к сожалению, скончались", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что в Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca.
Уточнялось, что в королевстве по состоянию на 24 марта было введено 18,1 млн доз препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca.
До этого немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca.
30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.
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