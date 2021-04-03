https://news.day.az/world/1330856.html Неизвестные попытались убить помощника главы военной разведки Ирака
Неизвестные попытались убить помощника главы военной разведки Ирака
В Багдаде было совершено покушение на помощника главы военной разведки министерства обороны Ирака Зейда аль-Магсуси. Об этом сообщает агентство INA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Помощник директора военной разведки МО Ирака Зейд аль-Магсуси спасся от попытки неизвестных убить его в Багдаде", - рассказал источник из орагнов безопасности.
Он уточнил, что попытка покушения на жизнь помощника произошла на юге столицы в районе моста Дияла.
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