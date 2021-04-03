Российский военный спутник взорвался над Тихим океаном

Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в космос в 2018 году, взорвался над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ВВС США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спутник вошел в земную атмосферу 1 апреля, его разрушение произошло примерно в 7.43 мск над южной частью Тихого океана.

Официального комментария от Минобороны России еще не было.

"Космос-2525" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года.

В марте сообщалось, что недействующий метеорологический спутник NOAA 17, принадлежащий США, взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Инцидент произошел 10 марта. До взрыва американский спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 км и максимальной 817 км.

До этого в NASA взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае прошлого года назвали самым серьезным инцидентом в космосе за последние пять лет.