Умер писатель Гурам Дочанашвили

Грузинский писатель Гурам Дочанашвили умер в одной из тбилисских клиник в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщил грузинский телеканал "Рустави-2", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Писатель последние две недели был тяжело болен, из-за чего находился в больнице. Накануне у него остановилось сердце, однако врачи сумели его запустить. При повторной остановке сердца спасти Дочанашвили не удалось.

Дочанашвили родился 26 марта 1939 года в Тбилиси. В 1962 году окончил факультет истории Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.

Самыми известными его произведениями являются социально-философский роман "Я одарю тебя трижды", рассказы "Человек, который очень любил литературу", "Песня без слов", "Там, за горой".