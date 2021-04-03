Силовики в Ереване арестовали 6 оппозиционеров

Армянская полиция задержала 6 человек на улице Демирчяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее о разблокировке улицы заявило оппозиционное "Движение по спасению родины". Уходить оттуда отказались 6 участников движения "Азатагрум".

Полиция дала им время на демонтаж палатки, после отказа их (в том числе, одну девушку) задержали и доставили в участки. Им инкриминировали неподчинение приказу полиции, были составлены протоколы. Чуть позже всех освободили.

Ранее "Движение по спасению родины" заявило, что намерено вернуться на улицы Баграмян-Демирчян после областных визитов.