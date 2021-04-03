В Грузии установят дополнительные требования к шоколаду

В Грузии установят новые требования для производителей и реализаторов какао и шоколада. Технический регламент "О какао и шоколадных продуктах для потребления человеком" накануне утвердило правительство страны, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Регламент подготовлен Минсельхозом с учетом международных стандартов и активным сотрудничеством с бизнес-операторами. Он вступит в силу 1 июля 2023 года.

Документ устанавливает требования к какао и шоколадным продуктам, регулируя условия производства, переработки, их дистрибуции и размещения на рынке.

Говорится в документе и о требованиях к составу какао и шоколадных продуктов. Определены объекты регулирования (какао-масло, какао-порошок, какао, сорта шоколада, другие шоколадные изделия) и требования к наименованиям.

Шоколадные изделия и какао, которые не соответствуют требованиям регламента, но вынесены на продажу до вступления документа в силу, останутся на прилавках до истечения срока годности продукта, но не позднее чем до 1 января 2024 года.

По информации Минсельхоза, принятие технических регламентов поможет защитить интересы потребителей, создать условия для честной конкуренции на рынке и сделать внутренний рынок более эффективным.

По инициативе ведомства, уже разработаны технические регламенты о спиртных напитках, биопроизводстве, молоке и молочных продуктах, об утверждении маркетинговых требований птичьего мяса, фундуке, меде, пшеничной муке, фруктовых соках, и о других аналогичных продуктах для потребления человеком.