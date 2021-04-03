В беспорядках в Северной Ирландии пострадали 15 полицейских

Пятнадцать полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белфасте в Северной Ирландии, которые произошли на улицах города в пятницу поздним вечером. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении местных правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности 15 полицейских получили травмы после того, как были атакованы участниками небольшой протестной акции, которая переросла в беспорядки. Протестующие бросали различные предметы в сотрудников полиции, в частности, камни, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Блюстители порядка получили ожоги, травмы головы и ног. Четверо полицейских в результате не могут выйти на работу", - отмечается в сообщении.

В заявлении правоохранительных органов также подчеркивается, что в беспорядках принимали участие преимущественно молодые люди. "Двое из восьми задержанных - это подростки в возрасте 13 и 14 лет", - указала полиция Белфаста. На этом фоне первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер призвала молодежь "не втягиваться в противозаконные акции".

Беспорядкам на юге Белфаста предшествовали волнения во втором крупнейшем североирландском городе - Лондондерри, где на протяжении четырех дней происходили стычки с полицией. С начала текущей недели местные жители выходили на улицы с тем, чтобы выразить недовольство решением прокуратуры Ольстера отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии "Шинн фейн", которые в условиях коронавирусных ограничений посетили похороны бывшего члена так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение Северной Ирландии от Соединенного Королевства.