В Иордании предотвратили попытку госпереворота

Иорданское агентство Петра сообщило в субботу об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллы.

В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.