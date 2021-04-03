https://news.day.az/world/1330939.html В Иордании предотвратили попытку госпереворота
В Иордании предотвратили попытку госпереворота
Иорданское агентство Петра сообщило в субботу об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллы.
В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.
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