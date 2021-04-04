В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,08 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 186 человека, общее число жертв заболевания достигло 32 078.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 445 052, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 44 756 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 23 214 человек, общее число выздоровевших достигло 3 082 676.