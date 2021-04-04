В Лондоне задержали десятки участников акции протеста против расширения полномочий полиции

Двадцать шесть демонстрантов были задержаны в субботу в ходе акции протеста в британской столице против законопроекта, который предусматривает расширение полномочий полиции при разгоне манифестаций.

Об этом говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов Лондона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент 26 человек были задержаны за различные правонарушения, включая нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении. Полиция уточнила, что у одной из задержанных было изъято холодное оружие. "Полицейская операция продолжается, поэтому число задержаний, вероятно, вырастет", - не исключили органы правопорядка.

По их оценке, в демонстрации в центре Лондона участвуют около 2 тыс. человек. 10 полицейских получили незначительные травмы в стычках с агрессивно настроенными манифестантами.

Всего в акциях протеста против упомянутого законопроекта, которые прошли по всей Великобритании, приняли участие тысячи человек. Мирная демонстрация, состоявшаяся пару недель назад в Бристоле, переросла в беспорядки, обернувшиеся разгромом полицейского участка и поджогом служебных автомобилей.