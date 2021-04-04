В Каталонии обнаружили свыше 30 взрывных устройств времен испанской гражданской войны

Более 30 взрывных устройств времен испанской гражданской войны (1936-1939 годы) были обнаружены в автономном сообществе Каталония.

Об этом сообщила в субботу в Twitter региональная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили 32 взрывных устройства времен гражданской войны на окраине сельскохозяйственной территории в [населенном пункте] Черта", - отметили каталонские стражи порядка.

"Специалисты по обезвреживанию увезли их для безопасного уничтожения", - добавили в полиции.