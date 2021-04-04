https://news.day.az/world/1330951.html В Каталонии обнаружили свыше 30 взрывных устройств времен испанской гражданской войны
В Каталонии обнаружили свыше 30 взрывных устройств времен испанской гражданской войны
Более 30 взрывных устройств времен испанской гражданской войны (1936-1939 годы) были обнаружены в автономном сообществе Каталония.
Об этом сообщила в субботу в Twitter региональная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы обнаружили 32 взрывных устройства времен гражданской войны на окраине сельскохозяйственной территории в [населенном пункте] Черта", - отметили каталонские стражи порядка.
"Специалисты по обезвреживанию увезли их для безопасного уничтожения", - добавили в полиции.
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