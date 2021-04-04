https://news.day.az/world/1330965.html В Болгарии начались парламентские выборы
В Болгарии начались парламентские выборы
В воскресенье, 4 апреля, в Болгарии начались выборы депутатов 45-го Народного собрания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Право голоса на этих выборах имеют около 6,7 млн граждан, кроме Болгарии избирательные участки также были открыты в 69 странах мира.
В парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и 8 коалиций, на 240 мест в Народном собрании претендуют 6 895 кандидатов.
За ходом выборов будут следить более 3,4 тыс. наблюдателей, в том числе - международных. Итоги голосования станут известны через три-четыре дня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре