Мигрантам захотели разрешить легализовать свое пребывание в России

Иностранцам и лицам без гражданства захотели разрешить легализовать свое пребывание в России, несмотря на имеющиеся нарушения. Соответствующий законопроект разрабатывает МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законопроект определит порядок и условия пребывания мигрантов, оказавшихся в особых обстоятельствах. Также в отношении данных граждан не будут применять меры административного воздействия, ранее принятые - отменят.

"В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени", - уточнил собеседник.

В МВД отметили, что сейчас уже есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства легализовать свое положение в стране.