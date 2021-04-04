Иракская военная база, где находятся силы США, подверглась ракетной атаке

Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, по территории базы иракских ВВС, где находятся и американские силы, было выпущено две ракеты.

Как сообщил представитель местных сил безопасности, обе ракеты упали неподалеку от базы. По его утверждению, в результате атаки никакого ущерба военной базе причинено не было.