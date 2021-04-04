https://news.day.az/world/1331049.html Более 1,3 млрд католиков и протестантов отмечают Пасху
Более 1,3 млрд католиков и протестантов отмечают Пасху
Более 1,3 млрд католиков, а также протестанты отмечают Пасху по всему миру, сообщает телеканал "Известия", передает Day.Az.
Папа Римский Франциск провел всенощное бдение в базилике Святого Петра, призвав верующих не терять надежду, несмотря на пандемию.
На службу из-за мер безопасности допустили всего 200 человек. Уже второй год Ватикан проводит праздник в ограниченном формате.
В большинстве стран ЕС в эту Пасху действуют ограничения. Некоторым верующим в таких условиях встречать Пасху непросто.
Церкви отказались от некоторых богослужений. Верующих в храмах просят надевать маски и дезинфицировать руки.
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