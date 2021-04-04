Более 1,3 млрд католиков и протестантов отмечают Пасху

Более 1,3 млрд католиков, а также протестанты отмечают Пасху по всему миру, сообщает телеканал "Известия", передает Day.Az.

Папа Римский Франциск провел всенощное бдение в базилике Святого Петра, призвав верующих не терять надежду, несмотря на пандемию.

На службу из-за мер безопасности допустили всего 200 человек. Уже второй год Ватикан проводит праздник в ограниченном формате.

В большинстве стран ЕС в эту Пасху действуют ограничения. Некоторым верующим в таких условиях встречать Пасху непросто.

Церкви отказались от некоторых богослужений. Верующих в храмах просят надевать маски и дезинфицировать руки.