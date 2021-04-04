В Ереване в принципе отсутствуют демократические традиции

На фоне резкого обострения внутриполитической обстановки в Армении и беспрецедентного напора оппозиции, мечтающей отправить премьера страны в отставку, Никол Пашинян "сам" ее инициировал. Он заявил, что "уйдет" в апреле, но до проведения новых парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продолжит исполнять обязанности премьера. И еще одно условие - выборы должны пройти в соответствии с новым избирательным кодексом, то есть только по пропорциональной системе. Проект видоизмененного Основного закона отправлен на срочную экспертизу Венецианской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

Казалось бы, на этом накал страстей в Армении должен был хотя бы временно спасть. Но оппозиция "разгадала" далеко идущие намерения Пашиняна и увидела в них новую аферу. Она, кстати, может обернуться против него самого: лидер "Движения спасения родины", объединившего 17 антагонистичных премьеру политических партий - Вазген Манукян (его оппозиция выдвинула кандидатом в премьер-министры), заявил, что он и его соратники категорически против проведения летом внеочередных парламентских выборов, поскольку по факту ими будет руководить формально отставной, но реально действующий глава правительства.

Летние выборы, считает оппозиционер, "приведут к хаосу, в них будет участвовать весь криминальный мир, ни на что не способные люди создают партии и вступают в политику. Мы из этого хаоса выйдем более сломленными". Резюме Манукяна и Ко: Пашиняна, как нелегитимного лидера, должна сместить "улица". Кандидат в премьеры пояснил: Никол Воваевич в своем стремлении удержать власть использует исключительно силовые методы, а силе нужно противопоставить только силу. "В день "X" мы поднимемся на ноги всем народом, чтобы за день-два решить все это", - сказал он.

Но не для того придуманы политтехнологии, чтобы реализующие их (в данном случае речь идет о Пашиняне) сдались "за день-два". Пропагандистская машина премьера работает на полную катушку: избирательная кампания еще не объявлена открытой, а он фактически уже в нее включился - ездит по регионам и толкает речи.

К результатам же социологических опросов вообще существует скептицизм, поскольку они редко отражают реальность и "работают" на политического заказчика. И вот накануне в Армении были обнародованы данные соцопроса, откровенно выходящие за рамки адекватного отражения процессов, имеющих место в республике.

Так, представительство Gallup International Аssociation в РА сделало вывод, что хоть Пашинян и уступает в личном рейтинге только омбудсмену Армении (2,7 балла против 3,7 по пятибалльной шкале), но возглавляемый им правящий блок "Мой шаг" опережает по популярности все остальные партии (в отдельности), и за него проголосует почти 32% избирателей.

Говоря о политтехнологиях. Sputnik цитирует автора telegram-канала "Русский ориенталист" Игоря Дмитриева, рассказавшего при помощи чего Пашинян удерживает власть, и почему его нельзя считать либеральным лидером. По его словам, армянский премьер - это большевик, который внушает гражданам, что в их плохой жизни виноваты прошлые власти и богатые, поскольку они наживались за счет простых людей. И так же, как большевики, он делает ставку на социальные низы, поднимая их на борьбу с элитами. Дмитриев убежден в том, что поддержка, которая еще остается у Пашиняна - это именно поддержка "люмпенов".

Политтехнолог подчеркивает: даже армия, высшее военное руководство которой выступило за отставку Пашиняна, ничего в результате не решила. И после каждого подобного протеста армянский премьер выдерживает паузу, затягивает ее, замораживает, а в это время внутри оппозиции только растут разногласия. Таким образом, считает Дмитриев, Пашинян умело создает гражданский конфликт и выезжает на нем: с точки зрения политтехнологий - это самый простой способ удержания власти. Добавим: и самый распространенный.

В продолжение темы политтехнолгий, а по сути - большой аферы в маленькой республике. В разношерстных армянских политических кругах бытует мнение, что реально премьер в отставку не собирается, а сделанное им заявление об уходе - тактический ход и витринная демонстрация того, что он не намерен использовать административный ресурс во время выборов, на "победу" в которых и будет брошен этот самый пресловутый ресурс. Цель - не только "победить" и сформировать свое, карманное правительство, но и создать видимость прозрачных выборов.

Если бы армянская власть действовала, так сказать, "по-хорошему", она бы пошла на формирование временного правительства для подготовки выборов, состоящего из представителей 17-ти оппозиционных партий. И если бы выборы прошли нечестно, Пашинян был бы свободен от известной ответственности. И, тем более, "обелен" в случае избрания после выборов премьером оппозиционного к Николу Воваевичу кандидата. Но в таком случае Пашинян потерял бы власть, а выпускать ее из рук он не собирается, как видно, ни при каких обстоятельствах.

Возможны только два не устраивающих его вынужденных исхода. Первый: оппозиции удастся с течением времени вырвать власть силой, как она открыто об этом говорит. И второй: если слухи о том, что Москва уже подобрала Пашиняну замену, верны. Кандидатуры экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна не рассматриваются - они ассоциируются с дестабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе, что не входит в интересы России, Азербайджана и Турции.

Кто может претендовать на армянский "трон"? Говорят, что в качестве альтернативы Пашиняну и Марукяну рассматривается руководитель Союза армян России Ара Абрамян. В армянском внутриполитическом пространстве он, насколько известно, не "наследил", то есть политически "чист". Известно о его намерении принять активное участие в парламентских выборах на исторической родине. Поскольку свалиться на нее с неба было бы просто глупо, не исключено, что он заручился поддержкой определенных политических кругов Армении.

Опять же - говорят, что человек он не бедный, имеющий, к тому же, доступ к "кремлевским кабинетам". И, что интересно, Абрамян находился в опале у двух карабахцев - Кочаряна и Саргсяна. Это последнее обстоятельство может сослужить ему хорошую службу и получить поддержку от противников двух экс-президентов, самого Пашиняна и не определившегося электората. А сегмент последнего довольно обширен.

Но вернемся к внеочередным парламентским выборам. До них осталось менее трех месяцев, а политические партии все еще не знают, по какому избирательному кодексу они будут проводиться - если вообще состоятся ввиду непредсказуемости политической ситуации в стране. Кроме того, все идет к очередному изменению конституции, то есть к переходу Армении от парламентской формы правления к президентской - на этом настаивает оппозиция. А Пашинян "проталкивает" полупрезидентскую форму правления, еще не так давно категорически им отвергнутую. Так что в октябре, как он уже анонсировал, в Армении может состояться конституционный референдум - при условии, конечно, если ему удастся остаться у власти.

Видимо, для такой страны как Армения, президентская форма правления - наиболее оптимальна, поскольку до иной она не доросла ни в ментальном, ни в правовом смысле - такого явления как баланс ветвей власти в действии, здесь нет, равно как устоявшихся демократических традиций.