https://news.day.az/world/1331070.html В США произошла стрельба - есть погибший
В США произошла стрельба - есть погибший
По меньшей мере один человек погиб, двое получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, поздним вечером в субботу, 3 апреля, полицейские получили сообщение о перестрелке. На месте инцидента они обнаружили одного погибшего и двух человек с ранениями, представляющими угрозу жизни. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Причины произошедшего устанавливаются.
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