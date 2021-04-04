В Чехии столкнулись поезда

Два грузовых железнодорожных состава столкнулись в воскресенье в Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии, погиб машинист одного из поездов, другой ранен.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик.

"По неизвестным пока причинам в районе села Светец произошло столкновение двух товарных поездов, при этом были ранены машинисты обоих составов, один из которых на месте скончался. Поезд, которым управлял погибший, перевозил газ пропан-бутан. Возникший на этом составе пожар был быстро потушен оперативно прибывшими подразделениями пожарных, перевозимый груз не был огнем затронут", - сообщил Воленик.

Он отметил, что второй машинист, управлявший составом с углем, получил ранения средней тяжести и доставлен в ближайшую больницу.

По словам Воленика, на месте аварии работают пожарные, разбирающие завалы из смятых и сошедших с рельсов вагонов. Сюда также прибыли представители управления железных дорог для определения причин происшествия.