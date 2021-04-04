В Каире прошла церемония перевозки мумий 22 фараонов

Тысячи людей в Каире наблюдали за процессией, во время которой 22 древние мумии перевезли из Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, мероприятие получило название "Золотой парад фараонов".

В числе перевезенных мумий - 18 царей и четыре царицы, в том числе мумии фараонов Рамзеса II и Сети I.

Мумии были обнаружены в 1881 и 1898 годах в двух гробницах около Фив, древней столицы Египта.

История перенесенных мумий восходит к периоду династии фараонов, которая правила в Египте в 1580-1085 годах до нашей эры.

Шествие началось после заката солнца. Для этого перекрыли несколько улиц в центре египетской столицы, по которым должны были следовать машины с мумиями.

Каждую мумию везли на отдельном автомобиле, украшенном в античном египетском стиле.

Кортеж встретили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министр туризма и древностей Халед аль-Анани и другие высокопоставленные лица государства.

В Национальном музее египетской цивилизации был организован масштабный концерт.

Культурное событие освещали 400 местных и иностранных журналистов, местные телеканалы вели прямой эфир, а Минтуризма и древностей транслировало процессию на своем YouTube-канале.

Экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля​​​​​​​.