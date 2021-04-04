Турция наращивает экспорт автомобилей

Турция в январе-марте 2021 года увеличила экспорт автомобилей на мировые рынки на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,69 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В марте Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,892 миллиарда долларов, что на 40,4 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Турецкий экспорт автомобилей за 12 месяцев (март 2020 - март 2021 годов) составил 26,259 миллиарда долларов.