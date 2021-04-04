Задержания в ходе протестов в Лондоне

Число демонстрантов, задержанных в субботу, 3 апреля, в Лондоне в ходе массовой акции протеста против расширения полномочий полиции, составило 107. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Скотленд-Ярдом.

"Причинами задержания послужили различные правонарушения: нарушение общественного порядка, в том числе с применением насилия, нападение на сотрудников полиции, нарушение законодательства, введенного для борьбы с коронавирусом. Среди задержанных была женщина, у которой было найдено не предназначенное для самообороны оружие", - отмечается в документе.

В Скотленд-Ярде подчеркнули, что большинство участников акции протеста, в которой были задействованы около 2 тыс. человек, соблюдали правила социального дистанцирования и следовали распоряжениям полицейских.