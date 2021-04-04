В Великобритании наименьшее число инфицированных с 5 сентября

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Великобритании за последние сутки, составило 2,3 тыс., что является наименьшим показателем с 5 сентября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, за последние 24 часа отмечено 10 летальных исходов среди инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресную статистику не включены данные по Уэльсу и Северной Ирландии в связи с отмечаемым в Соединенном Королевстве 4 апреля праздником Пасхи.

Днем ранее британские власти сообщили о 3,4 тыс. случаев заражения и 10 смертях, что стало минимумом с 14 сентября. В последние семь дней в среднем в стране отмечается меньше 40 связанных с коронавирусом смертей за сутки (на 44% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126,8 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе. Согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), использующей другую методику подсчета, число умерших еще 19 марта превышало 150 тыс.

С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными более чем у 4,36 млн человек. За последние семь дней в стране в среднем выявлялось около 3,8 тыс. новых случаев заражения в сутки - почти на 30% меньше по сравнению с данными прошлой недели. Этот показатель падает с января, когда за день отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. В середине марта он продолжил снижаться, несмотря на снятие части ограничений и возобновление работы школ.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в королевстве с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30-100%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта, когда в Англии открылись школы.

Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

Вакцинация населения

В борьбе с коронавирусом власти придают ключевое значение кампании по вакцинации, которая началась 8 декабря 2020 года. К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины была введена 31,52 млн человек. Это больше 47% населения королевства, а также свыше 58% совершеннолетних британцев. Второй дозой к настоящему моменту привиты 5,4 млн человек, так как власти приняли решение увеличить интервал между двумя уколами до трех месяцев, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей на ранних этапах.

В настоящее время в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В этом месяце королевство должно получить первую крупную партию препарата американской компании Moderna, который был одобрен британским регулятором еще в начале января.