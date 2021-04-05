Вот так теперь будет выглядеть рабочий день в большинстве французских семей - удаленная работа на дому в присутствии детей всех возрастов. Все учебные заведения во Франции закрыты на три недели минимум. Никуда уехать с понедельника нельзя - введен запрет на передвижение по регионам, даже от дома отъезжать запрещено дальше чем на 10 километров. Спрос на бабушек и нянь вырос в разы. Но не у всех есть такая опция, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Шумно постоянно, дети говорят, что им скучно, что они не могут встречаться с друзьями, не могут выходить. Это трудно. Мы очень устали", - жалуется Изабель Дюмон - управляющая страховой компанией. Потому что приходится совмещать профессиональный труд с работой мамы, а заодно на время стать педагогом - детям раздали стопку домашних заданий.

"Я хочу, чтобы карантин закончился и у людей получилось все это соблюдать. Нам говорят, что надо делать, а мы видим много людей на улице без масок, а есть те, кто устраивают праздники. Очень жаль, что мы за это расплачиваемся", - говорит Лоренция Дюмон, ученица колледжа.

Полиция в среднем по стране выявляет по 70 нелегальных вечеринок в день, контроль обещают еще усилить, чтобы такого, как было, например, в Лионе больше не повторилось. Употреблять алкоголь на улице теперь запрещено. Собираться группами больше 6 - тоже. Около 150 тысяч магазинов не первой необходимости закрыли на месяц. Несмотря на выделяемые 11 миллиардов евро помощи, экономисты ожидают волну банкротств и рост безработицы.

Под угрозой исчезновения и такое редкое во Франции ремесло, как мастер кружевного дела. Чтобы запустить одну такую машину, нужно сначала вручную натянуть около 15 тысяч тончайших нитей. На это может уйти до полутора месяцев. На картонке - бинарный код, дальше процесс автоматический, технология не менялась уже больше ста лет.

Покупатели - торговые бренды класса "люкс" - второй год предпочитают не тратиться, экспорт этого товара по миру тоже упал, эпидемия грозит окончательно их добить: впервые с 1901 года у них сегодня нет ни одного ученика. Специалиста готовят как минимум 7 лет.

"Ситуация очень сложная. Чтобы начать учиться, у человека должен быть контракт с производством, а заводы сейчас приостанавливают работу и кое-где переводят людей на временные пособия по безработице", - рассказал Стефан Капон, кружевных дел мастер.

В то, что Францию откроют в мае, уже никто не верит. Заголовки газет - лишнее тому подтверждение. Цифры заражений стабильно высокие - больше 40 тысяч новых больных в день. В реанимациях в большинстве регионов остаются не больше 1-2 свободных мест.

"Больница переполнена пациентами с ковидом, много тяжелых случаев. Отделение интенсивной терапии почти заполнено, наше хирургическое отделение разделено на две части", - сказал хирург Кехдир Закари.

Директор парижских реанимаций, который первым заговорил про сортировку пациентов, был вызван на ковер к министру здравоохранения. Считают, что это скандальное заявление было, скорее, политическим и играет на руку противнику Макрона мэру Парижа Анн Идальго.

Не только в санитарном плане, но и в политически Францию трясет. Из-за новых мер перессорились обе палаты парламента, Сенат почти в полном составе бойкотировал голосование о введении ограничений, ругались и в нижней палате.

"У нас есть основания полагать, что мы продвигаемся по пути возможного выхода из кризиса", - заявил Жан Кастекс, премьер-министр Франции.

"Какая оторванность от того, чем живут наши сограждане целый год! Неужели вы думаете, что медики сегодня нас благодарят и думают, что мы все сделали правильно и теперь они смогут несколько дней отдохнуть, при этом наблюдая приближение новой волны коронавируса?" - возмущен Паскаль Бриндо, депутат Национального собрания Франции.

В Кале бастуют работники скорой помощи. Их коллегу уволили, у самих до сих пор часто нет элементарной защиты, им вообще порой даже не говорят, что они выезжают к ковидным больным.

- И вы не вакцинированы?

- Нет, совсем, у вас нет приоритета, - рассказали медики. - Есть возрастной диапазон и категории людей, которые считаются уязвимыми, они - да, а мы - нет. Во Франции есть еще другая проблема - с поставками, вакцин нет для всех.

После оксфордского укола насчитали уже 12 случаев тромбоза во Франции, 4 человека скончались. Родственники одной из погибших женщин подают в суд за непреднамеренное убийство.

Нидерланды останавливают вакцинацию AstraZeneca.

Германия тоже фиксирует все новые случаи и также прекращает использование этой субстанции в больницах Берлина.

"Предварительные результаты подтверждают опасность тромбоза сосудов и кровоизлияния в мозг. Мы внимательно изучаем детали этого случая", - заявил Кристоф Кляйншнитц, глава неврологии Университетской клиники Эссена, профессор.

При этом доз и без того не хватает. В Потсдаме даже были вынуждены закрыть центры вакцинации. А в Кельне вообще построили стену, чтобы отгородить набережную от людей, - на праздники всем велено сидеть дома.

"Это должна быть тихая Пасха, в небольшом кругу, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздерживаться от всех поездок, которые не являются обязательными, чтобы мы все последовательно соблюдали все правила", - заявила Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии.

В Бельгии парки пока не огораживают, но прогоняют собравшихся в них массово людей вот так. Полицейские в доспехах, со сторожевыми псами, с дубинками, конная полиция на скаку, сбивающая навзничь отдыхающих. Поливали водометами, заковывали в наручники, распыляли слезоточивый газ. Получали залпы из бутылок, камней, озверевшая толпа уже под вечер громила машины, била стекла и спускала колеса. В королевстве с этой недели тоже снова закрыли почти все, включая парикмахерские, магазины и школы.

Пасха в этом году в Европе опять пройдет в изоляции. Месса Папы Римского состоялась, но на площади гулял ветер - не было никого из зрителей.

Италия с понедельника вся - в "красной" зоне, это значит, что все второстепенные магазины закрыты, не работают школы, еда - только на вынос.

В Австрии - жесткий карантин, выходить из дома, за редким исключением, нельзя, комендантский час действует круглые сутки вплоть до 11 апреля в трех регионах, включая Вену. На некоторых городских площадях обязательными сделали респираторы.

Третий локдаун в Словении и Хорватии. На улицах пустынно. Но цифры заражений растут.

Британцы считают, что нужно вкладывать больше денег в изучение этого вируса, потому что вопросов остается много.

"Это очень странный и опасный вирус. И это еще одна причина соблюдать осторожность. Давайте наслаждаться солнцем. Но никто не застрахован от этого вируса", - заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

В Венгрии - антирекорд: за сутки скончались сразу 302 человека. Это самый высокий показатель на миллион жителей в мире, притом что общенациональный карантин в стране длится уже четвертую неделю, а страна вакцинировала пятую часть населения.

Самолеты доставили в Венгрию партию российского "Спутника". Как пишет ведущее медицинское издание The Lancet, от нашей прививки нет серьезных побочных реакций, эффективность одна из самых высоких - 91,6%. Одобрена она уже в 59 странах. А главное - "Спутник" полностью исключает тяжелое развитие болезни.

Наглядный пример - заразившийся коронавирусом президент Аргентины Альберто Фернандес. Ранее привитый "Спутником", он говорит, что чувствует себя хорошо.

Чего не скажешь о Франции, где на эту Пасху молчали колокола Нотр-Дама. В отличие от прошлого года в Страстную пятницу мессу в сердце Парижа так и не провели.

Цифры - рекордные для Европы: больше 4,5 миллиона инфицированных. Франция вышла на первое место по количеству заболевших, и пик этой волны еще не пройден, так что всю ближайшую неделю ожидается дальнейший рост.