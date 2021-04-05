Более 10 девушек арестовали в Дубае из-за обнаженной фотосессии

В Дубае полиция арестовала группу более чем из 10 девушек за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидцы засняли фотосъемку из соседнего здания, и эти кадры разлетелись по соцсетям. Прибывшая на место полиция арестовала участниц фотосессии по обвинению в публичном разврате.

"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику общества ОАЭ", - говорится в заявлении правоохранителей.

По данным издания, задержанным грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1000 фунтов (более 2300 манатов - ред.). Однако не исключается, что произошедшее может быть рекламным ходом.