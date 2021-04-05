https://news.day.az/world/1331137.html Более 10 девушек арестовали в Дубае из-за обнаженной фотосессии - ВИДЕО (18+)
Более 10 девушек арестовали в Дубае из-за обнаженной фотосессии - ВИДЕО (18+)
В Дубае полиция арестовала группу более чем из 10 девушек за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Очевидцы засняли фотосъемку из соседнего здания, и эти кадры разлетелись по соцсетям. Прибывшая на место полиция арестовала участниц фотосессии по обвинению в публичном разврате.
"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику общества ОАЭ", - говорится в заявлении правоохранителей.
По данным издания, задержанным грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1000 фунтов (более 2300 манатов - ред.). Однако не исключается, что произошедшее может быть рекламным ходом.
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