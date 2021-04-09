Австралия не будет ограничивать использование вакцины компании AstraZeneca

Австралия не планирует вводить ограничения на применение вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Канберре премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Сейчас нет никаких причин для таких ограничений, но мы продолжим следить за новой информацией", - цитирует его слова агентство Reuters.

В среду британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. По его мнению, взрослым представителям данной группы без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее получать альтернативу вакцин AstraZeneca из-за сообщений о вызываемом этим препаратом редком побочном эффекте - тромбозах головного мозга.

Австралийские власти отдали распоряжение срочно изучить результаты вакцинации AstraZeneca. Сообщая о результатах, советник по медицине австралийского правительства Пол Келли заявил, что вакцина в целом является безопасной и эффективной, а случаи тромбоза - очень редкие.