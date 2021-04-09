Экс-сотрудников Трампа не берут на работу

Бывшие сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Washington Post.

По словам специалистов по работе с кадрами, незаинтересованность работодателей в бывших сотрудниках Трампа объясняется низким рейтингом одобрения экс-президента на момент его ухода с поста, а также тем, что Трамп стал первым в истории главой государства, которому дважды выносили импичмент.

"Советам директоров не нужны проблемы или критика", - пояснил один из источников издания.

Другие эксперты добавили, что в настоящее время компании пытаются добиться благосклонности Демократической партии США, которая контролирует Белый дом и обе палаты американского конгресса. Это снижает спрос на республиканцев в целом, в том числе на экс-сотрудников администрации.