Более 667 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 132,73 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 667 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 17 января. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 2,88 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:08 (GMT+4), в ВОЗ поступили сведения о 132 730 691 инфицированном и 2 880 726 умерших. Число заразившихся увеличилось на 667 026, умерших - на 13 043.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более трети случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (225 361), на втором месте - Европа (221 379), на третьем - Юго-Восточная Азия (140 405).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 541 000. Далее следуют Бразилия (13 100 580), Индия (12 928 574), Франция (4 764 318), Россия (4 614 834), Великобритания (4 367 295), Италия (3 700 393), Турция (3 633 925), Испания (3 326 736), Германия (2 930 852), Польша (2 499 507) и Колумбия (2 468 236).