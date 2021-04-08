Митингующие взяли в заложники сотрудников минобороны Армении

Сотрудники Минобороны Армении уже 11-й час не могут покинуть здание ведомства из-за акции протеста родных и близких пропавших без вести военных.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"С 11 утра ни один сотрудник не смог выйти из здания. Здесь есть сотрудники полиции, но они ничего не предпринимают, люди закрыли все входы и выходы здания", - сказал источник.

Родные пропавших без вести военных со дня конца войны проводят различные акции протеста перед зданиями правительства и Минобороны. Несколько раз группы родных пропавших солдат принимал у себя премьер-министр Никол Пашинян, обещав сделать все возможное.