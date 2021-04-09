Несколько человек пострадали при стрельбе в Техасе

Стрельба произошла в четверг в городе Брайан (штат Техас), несколько человек ранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на полицию и источники.

По данным канала, состояние нескольких пострадавших критическое.