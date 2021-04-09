https://news.day.az/world/1332429.html Несколько человек пострадали при стрельбе в Техасе
Несколько человек пострадали при стрельбе в Техасе
Стрельба произошла в четверг в городе Брайан (штат Техас), несколько человек ранены.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на полицию и источники.
По данным канала, состояние нескольких пострадавших критическое.
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