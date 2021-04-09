Нидерланды отказались использовать вакцину AstraZeneca

Нидерланды отказались от возобновления использования вакцины компании AstraZeneca для лиц младше 60 лет. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чиновник сообщил, что соотношение между степенью риска и пользы для различных возрастных категорий сильно отличается, поэтому рекомендация властей однозначна. Подобное решение было принято после того, как Совет здравоохранения Нидерландов призвал прекратить использование препарата для лиц моложе 60 лет.

Хуго де Йонге добавил, что гражданам моложе установленного порога будут предложены другие вакцины, так как в ближайшем будущем в стране будет много различных препаратов.