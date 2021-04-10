В Париже злоумышленники ограбили «лучший в мире отель»

Грабители вынесли драгоценностей на €100 тыс. из парижского отеля George V, который неоднократно признавался "лучшим в мире" по версии ряда изданий. О случившемся сообщает Day.Az со ссылкой на rbc.ru.

По данным источников Le Gigaro, инцидент произошел 8 апреля примерно в 21:30 по местному времени (22:30 мск). Нападавших было двое. Они зашли в здание гостиницы, разбили витрины и достали оттуда драгоценности, среди которых были изделия крупных ювелирных брендов.

Le Parisien со ссылкой на источники указывает, что в самом ограблении участвовал один человек. Он зашел в здание и направил пистолет на двух сотрудников, находившихся в холле отеля. Затем он топором вскрыл витрины. Драгоценности грабитель положил в карманы, после чего вышел на улицу, где его ждал сообщник на скутере.

