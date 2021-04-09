https://news.day.az/world/1332513.html Глава Генштаба Армении сбежал на вертолете из здания Минобороны - ВИДЕО
Глава Генштаба Армении сбежал на вертолете из здания Минобороны - ВИДЕО
Глава Генштаба Армении Артак Давтян сбежал на вертолете из здания Минобороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские телеграм-каналы, здание Минобороны Армении уже на протяжении 24 часов заблокировано родственниками пропавших без вести и пленных солдат.
В течение минувшего дня ни министр, ни глава Генштаба так и не подошли к родственникам солдат, проигнорировав их требования.
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