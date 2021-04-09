Глава Генштаба Армении сбежал на вертолете из здания Минобороны

Глава Генштаба Армении Артак Давтян сбежал на вертолете из здания Минобороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские телеграм-каналы, здание Минобороны Армении уже на протяжении 24 часов заблокировано родственниками пропавших без вести и пленных солдат.

В течение минувшего дня ни министр, ни глава Генштаба так и не подошли к родственникам солдат, проигнорировав их требования.