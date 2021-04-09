https://news.day.az/world/1332544.html Еврокомиссия: контракт с AstraZeneca остаётся в силе - ВИДЕО
Еврокомиссия: контракт с AstraZeneca остаётся в силе - ВИДЕО
Еврокомиссия ожидает от "АстраЗенеки" выполнения всех контрактных обязательств по поставке вакцины от коронавируса. Такое заявление прозвучало на фоне введения рядом стран возрастных ограничений на применение препарата британо-шведской фармкомпании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, основанием для этого стало то, что Европейское агентство по лекарственным средствам признало тромбоз его редким побочным эффектом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре