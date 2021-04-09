Еврокомиссия: контракт с AstraZeneca остаётся в силе

Еврокомиссия ожидает от "АстраЗенеки" выполнения всех контрактных обязательств по поставке вакцины от коронавируса. Такое заявление прозвучало на фоне введения рядом стран возрастных ограничений на применение препарата британо-шведской фармкомпании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, основанием для этого стало то, что Европейское агентство по лекарственным средствам признало тромбоз его редким побочным эффектом.