Пекин вышел на первое место в мире по числу миллиардеров

Больше всего миллиардеров живет в Пекине - столица Поднебесной впервые обогнала по этому показателю Нью-Йорк, занимавший первое место в рейтинге на протяжении последних 7 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом свидетельствует список самых богатых людей мира, опубликованный Forbes.

Самым состоятельным пекинцем по прежнему остаётся Чжин Имин, основатель приложения для обмена видео TikTok. Его капитал практически удвоился и вырос до 35,6 млрд долларов.

В прошлом году в Пекине стало на 33 миллиардера больше. и их общее число достигло 100. В Нью-Йорке - 99. Но вот совокупный капитал миллиардеров Большого Яблока всё ещё превышает богатства их пекинских коллег на 80 млрд. В обогащении пекинцев сыграли роль быстрое сдерживание распространения коронавируса в КНР, рост числа китайских технологических компаний и фондовых рынков.

В список десяти городов мира с наибольшим числом миллиардеров попала и Москва. Она на четвёртом месте.