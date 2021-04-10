Twitter решил не хранить посты из заблокированного аккаунта Трампа

Компания Twitter решила не хранить на своей платформе посты из заблокированного ранее аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканалу CBS представитель соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что национальное управление архивов и документации США (NARA) планирует обнародовать публикации из заблокированной страницы в Twitter бывшего американского лидера.

В Twitter обратили внимание на то, что аккаунт экс-президента @realDonaldTrump был заблокирован навсегда, в связи с этим публикации из этой страницы не будут появляться в соцсети, как это было раньше или как сейчас происходит с архивными административными аккаунтами.

Представитель Twitter также отметил, что компания сотрудничает с NARA, чтобы вести официальный учет сообщений, размещенных 45-м президентом Соединенных Штатов.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа на разные сроки из-за его постов о беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года.