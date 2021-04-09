https://news.day.az/world/1332602.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 64 тысячи
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 64 тысячи
За последние 24 часа в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 155 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 64 039.
За минувшие сутки в Иране COVID-19 заразились 22 478 человек, число зараженных коронавирусом возросло до 2 029 412.
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