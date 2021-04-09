Число умерших от коронавируса в Иране превысило 64 тысячи

За последние 24 часа в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 155 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 64 039.

За минувшие сутки в Иране COVID-19 заразились 22 478 человек, число зараженных коронавирусом возросло до 2 029 412.