Умер супруг королевы Елизаветы II

В Виндзорском замке 9 апреля умер герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", - говорится в сообщении Букингемского дворца.



