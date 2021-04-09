https://news.day.az/world/1332618.html Умер супруг королевы Елизаветы II
"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", - говорится в сообщении Букингемского дворца.
Умер супруг королевы Елизаветы II
В Виндзорском замке 9 апреля умер герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.
"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", - говорится в сообщении Букингемского дворца.
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