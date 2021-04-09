Население Армении сократится на 144 тыс. человек

По прогнозам Фонда народонаселения ООН, население Армении к 2050 году сократится с нынешних 2 959 700 человек до 2 816 000 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в ходе онлайн-обсуждений координатор программы "Население и развитие" Фонда народонаселения ООН Анна Ованнисян.

"Впрочем, надо отметить, что эти прогнозы озвучены в 2019 году, а ООН делает прогнозы раз в два года. В течение 2021 года мы будем иметь новые прогнозы, но по нашим оценкам они будут более пессимистичными", - сказала она.

Ованнисян представила прогнозные сведения по населению региону, согласно которым до 2050 года снизится количество населения в Армении (достигнув 2 816 тыс. человек), Грузии (до 3 517 тыс.) и России (до 135 824 тыс. ), тогда как в Азербайджане, Турции и Иране население, наоборот, увеличится и составит соответственно 11 065 тыс., 97 140 тыс. и 103 098 тыс. человек.