https://news.day.az/world/1332659.html Владимир Зеленский едет в Турцию
Владимир Зеленский едет в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в субботу в Турцию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в рамках официального визита Зеленский проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ожидается, что главы государств обсудят соглашение о свободной торговле, развитие сотрудничества в сфере обороны, туризма и другие темы.
В рамках визита украинский президент также примет участие в 9-ом заседании Стратегического совета высокого уровня.
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