Владимир Зеленский едет в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в субботу в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в рамках официального визита Зеленский проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что главы государств обсудят соглашение о свободной торговле, развитие сотрудничества в сфере обороны, туризма и другие темы.

В рамках визита украинский президент также примет участие в 9-ом заседании Стратегического совета высокого уровня.