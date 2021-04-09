Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 13 миллионов

В Индии за сутки коронавирус подтвердился у 131 968 человек, таким образом, число заражений превысило 13 млн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число выявленных за последние 24 часа случаев стало рекордом. 8 апреля зафиксировали 126 789 случаев, 7 апреля - 115 736, 5 апреля - 103 558. Таких показателей страна достигала около полугода назад, в сентябре 2020 года.

За сутки скончались 780 пациентов, с начала пандемии - 167 642. Количество выздоровевших увеличилось на 61 899 и достигло 11,9 млн. На лечении находятся 979 тыс. жителей Индии.

Также за прошедшие 24 часа вакцинировались 3,6 млн человек, с начала вакцинации прививку получили 94,3 млн желающих.